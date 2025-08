WTorre negocia com fornecedores para a troca do gramado do Allianz Parque

Após críticas de Abel Ferreira, estádio do Palmeiras terá troca completa do campo sintético; obra está prevista para o fim do ano

A WTorre vai trocar o gramado sintético do Allianz Parque. A administradora do estádio, inclusive, já negocia com novas fornecedoras para o serviço. A obra para a troca completa do campo está prevista para o fim do ano. A decisão, de fato, vem após as recentes e fortes críticas de jogadores e do técnico Abel Ferreira sobre a qualidade do campo de jogo.

O principal motivo da troca é um desgaste técnico no material atual. O gramado, segundo a análise de especialistas, perdeu parte de sua “memória”. Essa tecnologia é a responsável por fazer a grama sintética voltar à posição vertical. Com isso, o jogo fica mais rápido. O domínio de bola, consequentemente, se torna bem mais difícil para os atletas.