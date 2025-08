Vice respalda Roger no Internacional: ‘Não discutimos a demissão’

Derrota para o São Paulo, no Beira-Rio, marcou o segundo jogo consecutivo sem vitória do Colorado no Brasileirão

Os resultados ruins voltaram a ser motivo de preocupação para o Internacional depois de ensaiar uma reação na volta dos jogos depois do Mundial de Clubes. Isso porque a equipe gaúcha já alcançou a terceira partida sem vitória após perder para o São Paulo, no último domingo (03/08), pelo Brasileirão. Desta forma, a pressão sobre o trabalho do técnico Roger Machado voltou a crescer.

“Não discutimos a demissão. Debatemos a responsabilidade de todos agora após o jogo. Esse grupo demonstrou força de reação. Fomos campeões gaúchos e passamos no grupo da morte da Libertadores. Diante desse contexto e do que vemos no dia a dia, temos a capacidade de nos reinventarmos”, detalhou Bisol.

Na sequência, o representante da direção indicou que houve uma conversa no vestiário depois do revés, mas a saída da comissão atual não esteve em pauta.

“Entendemos o tamanho da nossa responsabilidade. Comissão técnica permanece. Temos confiança no Roger e no elenco. Esse mesmo grupo já mostrou resiliência em momentos difíceis”, assegurou o dirigente.

“Críticas fazem parte do processo. Não temos pauta de mudanças no departamento de futebol. Não trabalhamos com essa hipótese. Esse mesmo trabalho era elogiado lá atrás por todos vocês”, acrescentou o dirigente.

Brasileirão e Copa do Brasil são temores para o Internacional

Com o resultado negativo para o São Paulo, a vantagem do Inter para a zona de rebaixamento é de seis pontos. O cenário adverso do Colorado se estende para a Copa do Brasil. Afinal, perdeu o primeiro jogo das oitavas de final da competição para o Fluminense, no Beira-Rio.

Portanto, para avançar de fase no torneio precisará de pelo menos uma vitória simples e, então, levará a decisão para os pênaltis no segundo encontro, na próxima quarta-feira (06), no Maracanã. Além disso, um triunfo por pelo menos dois gols de vantagem e conquistará a classificação direta para as quartas de final.