Tottenham anuncia contratação de João Palhinha, do Bayern de Munique

O Tottenham anunciou, neste domingo (3), a contratação do volante João Palhinha, do Bayern de Munique. Assim, o meio-campista português chega ao clube londrino por empréstimo até o fim da temporada europeia, no meio de 2026.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências do mercado da bola, os Spurs pagarão integralmente o salário do jogador Além disso, o clube terá a opção de comprá-lo por 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) ao fim do contrato.