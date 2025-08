Seleção Sub-17 é convocado para amistosos contra a Costa Rica

Jogos em Santa Catarina fazem parte da preparação final do Brasil para a Copa do Mundo da categoria, em novembro, no Qatar

O técnico Dudu Patetuci divulgou, nesta segunda-feira (4), a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-17 para dois amistosos contra a Costa Rica. Os jogos serão disputados em Santa Catarina e fazem parte da reta final da preparação da equipe para a Copa do Mundo da categoria, que acontece em novembro, no Qatar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A delegação se apresenta no dia 15 de agosto, em Florianópolis. A primeira partida será no dia 21, às 16h, no CT do Barra Futebol Clube, em Itajaí. O segundo duelo acontece no dia 24, às 11h, no Estádio da Ressacada, na capital catarinense.

Ambas as seleções estão classificadas para o Mundial da categoria. O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia. Já a Costa Rica integra o Grupo C, com Senegal, Croácia e Emirados Árabes Unidos.

Confira os convocados para a Seleção Sub-17:

Goleiros