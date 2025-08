São Paulo se reapresenta e Lucas Moura voltar a trabalhar com o elenco

Atacante atuou com restrições após a vitória em Porto Alegre e deve voltar a ficar à disposição do Tricolor contra o Vitória

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (04), após a vitória contra o Internacional, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Com foco no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico, nesta quarta-feira (07), o Tricolor contou com uma novidade no CT da Barra Funda.

O atacante Lucas Moura voltou a treinar junto com os companheiros de time. O jogador fez parte da atividade no gramado, ainda seguindo seu cronograma específico por conta do estiramento da cápsula posterior do joelho direito.