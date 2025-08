Publicação do Flamengo vira brincadeira e gera debate entre torcedores na web

O Flamengo celebrou seu vigor na janela de transferências com uma publicação alusiva à nova série de Vince Gilligan, criador de Breaking Bad: Pluribus, da Apple TV+. Um detalhe na postagem, porém, desviou o foco da obra e a tornou sobre a suposta contratação de Ederson, do Manchester City. Isso porque o post “contratar é contagiante” incluía uma carinha sorridente, bem símil ao desenho tatuado no pescoço do goleiro, e rubro-negros ironizaram a mensagem como uma pista sobre o próximo reforço do clube.

A postagem estimulou especulações sobre uma possível investida do clube no jogador — ainda que no futuro — e dividiu opiniões. Embora consolidado no futebol europeu, o nome do goleiro não representou unanimidade entre rubro-negros nas redes sociais. Alguns torcedores, por exemplo, apontaram deficiências específicas do arqueiro para sustentar o posicionamento contrário à qualquer tentativa de contratação.

“Tem saídas precipitadas do gol e tomada de decisões erradas em bolas aéreas. Além da exposição por estilo de jogo arriscado e não sabe defender pênalti”, manifestou-se um torcedor no X.

Outros, no entanto, defenderam a possível chegada com entusiasmo. “Aceitaria! O Ederson é um bom goleiro, agarra muito bem. Claro que muitos vão apontar os últimos erros dele na temporada, mas isso não justifica o quão bom ele é com as mãos e com os pés. Acredito que agregaria bastante no time por ser um goleiro de alto nível”, pontuou outro internauta.