Palmeiras tem expectativa de retornos na zaga para decisão contra o Corinthians

Murilo e Bruno Fuchs intensificam recuperação de suas lesões e vivem expectativas de serem relacionados para dérbi decisivo na Copa do Brasil

O Palmeiras iniciou a semana com atenção máxima voltada para o clássico decisivo contra o Corinthians, marcado para quarta-feira (06/8), às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A principal esperança da comissão técnica está na possível volta dos zagueiros Bruno Fuchs e Murilo. Afinal, a dupla está em processo de recuperação de lesões musculares na coxa.