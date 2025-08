Nova TV digital promete revolução em transmissões já na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo do ano que vem promete uma revolução nas transmissões esportivas. Afinal, espera-se que haja o lançamento da nova geração da TV digital no período que antecede à disputa do principal campeonato de seleções. Com isso, o ponto central de mudança provavelmente seja na interatividade, com a possibilidade de mais alternativas de escolhas para os telespectadores.

A expectativa é de que a Globo, por exemplo, forneça distintas opções de narrações para a mesma partida. No caso, uma alternativa convencional com algum dos seus narradores, o áudio ambiente, ou seja, sem narração. Além disso, ampliar a sua parceria com o projeto “Charla Podcast” e disponibilizar uma versão mais descontraída.

Uma outra situação em estudo é a adição de exibições exclusivas com caráter mais segmentado para os clubes. No caso, torcedores das equipes que estão em campo, terem à disposição transmissões com narradores e comentaristas que tenham uma identificação com o seu time. Um estilo e estrutura semelhantes ao que os clubes já fazem em seus canais de YouTube.

Jornalista divulga informações do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado no dia 5 de dezembro, em Las Vegas. A cerimônia acontecerá na ‘Sphere’, espaço futurista que se tornou um dos principais pontos de eventos da cidade. O jornalista Gibrán Araige, que cobre a seleção mexicana, divulgou a informação na última terça-feira (29). A próxima Copa do Mundo será histórica. Pela primeira vez, 48 seleções vão participar do torneio, organizadas em 12 grupos com quatro equipes cada.