Neymar pode salvar o Santos? Críticas, bastidores e o impacto da volta ao clube

Integrantes do Podcast 'Terrabolistas' avaliam Santos no Campeonato Brasileiro e a postura do craque Neymar atualmente no Peixe

O Santos entra em campo contra o Juventude, na noite desta segunda-feira (4), no MorumBIS, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro O Peixe, aliás, está na zona de rebaixamento do torneio nacional, com 15 pontos. Na edição do podcast “Terrabolistas”, os integrantes avaliaram a presença de Neymar no elenco e como ele pode contribuir com o time.

Os participantes do debate avaliaram que o Santos precisa vencer e analisaram ainda que o Peixe ainda tem “poder de reação”. Contudo, acreditam que Neymar precisa melhorar em diversos pontos dentro da agremiação.