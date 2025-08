Neymar mira sequência que não repete desde 2022

Craque tenta repetir feito de atuar em cinco jogos seguidos por 90 minutos, algo que não acontece desde quando defendia o PSG / Crédito: Jogada 10

De olho em sua quinta partida consecutiva atuando os 90 minutos, algo que não acontece desde a temporada 2022/23, Neymar viveu uma semana mais leve no Santos antes do confronto decisivo desta segunda-feira (04/8). O Peixe encara o Juventude, às 20h, no Morumbis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo sendo poupado de uma das atividades com bola no CT Rei Pelé, o camisa 10 chega ao duelo em condições de atuar o jogo inteiro novamente. Assim, a comissão técnica alvinegra acredita que o atacante esteja próximo da melhor forma física desde seu retorno ao clube. Fora dos gramados, Neymar participou de um torneio de pôquer em São Paulo após o treinamento e também marcou presença em um almoço com funcionários do clube, em uma tradicional churrascaria de um influenciador santista. Atividades sociais que não interferiram na sua rotina de preparação, segundo o departamento físico e médico do clube. A última vez que Neymar acumulou cinco jogos completos seguidos foi entre julho e agosto de 2022, ainda com a camisa do Paris Saint-Germain. Na ocasião, ele atuou os 90 minutos nas vitórias contra Nantes (Supercopa da França), Clermont, Montpellier, Lille e no empate diante do Monaco, todas pelo início da temporada europeia. Contudo, o ciclo foi interrompido com sua substituição no segundo tempo diante do Toulouse. Naquele início de temporada, que também servia como preparação para a Copa do Mundo do Catar, Neymar viveu um de seus melhores momentos recentes. Afinal, foram nove gols e seis assistências em seis partidas.