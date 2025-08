Neymar marca dois, Santos vence o Juventude e sai da zona de rebaixamento

Com o resultado, o Peixe deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 15ª colocação, com 18 pontos, três acima do Vasco. Já o Juventude segue na penúltima colocação, com 11 pontos, e vai terminar o primeiro turno na área do descenso.

O Santos se reencontrou com a vitória após três rodadas. Na noite desta segunda-feira (04), o Peixe bateu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis. Neymar brilhou e marcou duas vezes, algo que não acontecia desde 2022. Os gaúchos descontaram com Wilker Ángel.

Sem compromissos pela Copa do Brasil, o Santos terá a semana livre para trabalhar antes de enfrentar o Cruzeiro, no domingo (10), no Mineirão. Já o Juventude encerra a primeira parte do campeonato contra o Juventude, no dia seguinte, contra o Corinthians, no Alfredo Jaconi.

Muitas chances e Santos na frente

A partida começou muito aberta, com oportunidades para os dois lados no campo de ataque. A primeira chance foi do Santos, em cobrança de falta de Neymar, que parou em defesa de Ruan Carneiro. Os visitantes responderam no minuto seguinte. Após cruzamento rasteiro, Gilberto se embolou com Luan Peres, chutou sentado e Brazão defendeu com o rosto. Na sobra, Ênio acertou a trave.

O Juventude chegou a marcar primeiro. Marcelo Hermes finalizou de fora da área, Brazão não segurou e Ênio aproveitou no rebote, mas estava impedido. Depois, o Peixe teve três oportunidades seguidas. Barreal cobrou falta, a bola desviou na defesa e sobrou para Igor Vinícius, que chutou para defesa de Ruan. Depois, o lateral recebeu na área e chutou por cima da meta. Na terceira, Neymar lançou Barreal, que acertou o travessão. O Ju teve uma grande em cobrança de falta de Gilberto, que soltou uma bomba para a defesa de Brazão.

O Santos conseguiu se impor e abriu o marcador. Barreal finalizou de fora da área, Ruan deu rebote, Tiquinho não alcançou e Neymar aproveitou o gol vazio para marcar. Três minutos depois, Barreal deixou o seu. Após cruzamento na área, Rollheiser finalizou, a bola desviou na defesa e sobrou para o argentino fazer o segundo.