Neto diz ‘sim’ ao Botafogo e aguarda a venda de John

O Botafogo pode concretizar uma troca entre os goleiros titulares nos próximos dias. Afinal, nesta segunda-feira (4), Neto, ex-Barcelona e Juventus, disse “sim” ao Glorioso. Ele aguarda apenas a venda de John para assinar contrato e assumir a meta do Mais Tradicional. A informação é do site “ge”.

Neto pertence ao Bournemouth, da Inglaterra. O alvo do Botafogo está nos Estados Unidos, em pré-temporada. No entanto, ele já iniciou o processo de rescisão com o clube da Premier League, que não vai dificultar a saída. Ele espera, então, o desfecho do processo da saída de John para viajar ao Brasil e formalizar a sua chegada ao Mais Tradicional.