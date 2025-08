Mineirão retruca críticas de técnico do Cruzeiro sobre gramado: ‘Jogabilidade garantida’

Leonardo Jardim fez duras críticas à condição do campo do estádio mineiro após a vitória sobre o Botafogo, no sintético do Nilton Santos, no Rio

A administração do Mineirão não deixou passar batido as críticas do técnico Leonardo Jardim , do Cruzeiro, sobre o estado do gramado estar longe do ideal. A declaração ocorreu durante em entrevista coletiva após a vitória sobre o Botafogo, no campo sintético do Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (4), a resposta veio por meio de nota oficial.

“O Mineirão reitera que o gramado é permanentemente monitorado sob critérios técnicos e com metodologia consolidada, em linha com os parâmetros oficiais e as melhores práticas. Assim, encontra-se plano e com a jogabilidade garantida”, rebateu a gestão do estádio mineiro, defendendo os cuidados com o campo.

A administração explicou, ainda, que as condições atuais do campo estão atrelas ao período do inverno, quando a grama em uso entra em processo de dormência.