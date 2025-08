Milan se aproxima de acerto com Ardon Jashari

Meia suíço recusou propostas da Inglaterra e da Arábia Saudita para forçar saída do Club Brugge e acertar com os italianos

As conversas entre Milan e Club Brugge pela contratação de Ardon Jashari avançaram nos últimos dias e o desfecho está muito próximo. De acordo com informações do jornal ‘Gazzetta dello Sport’, divulgadas nesta segunda-feira (4), os clubes esperam fechar o acordo nas próximas horas, com os contratos já prontos para assinatura.

