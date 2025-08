Liverpool goleia o Athletic Bilbao e presta homenagem a Diogo Jota

O Liverpool venceu o Athletic Bilbao por 4 a 1, nesta segunda-feira (4), no amistoso disputado em Anfield, com direito a uma homenagem especial a Diogo Jota, falecido no início de julho em um acidente de carro na Espanha, junto com o irmão André Silva.

Aos 20 minutos de partida, número que o atacante vestia no clube inglês, o jogo foi interrompido para uma salva de palmas vinda das arquibancadas e dos jogadores em campo. A camisa 20, aliás, acabou sendo aposentada pelo Liverpool em memória ao jogador português.

Além disso, antes do apito inicial, um alarme falso causou a evacuação temporária do estádio, mas a partida começou pouco depois com uma escalação alternativa montada pelo técnico Arne Slot. No segundo duelo entre as equipes, o Liverpool vai utilizar os jogadores considerados titulares.