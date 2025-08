Internacional tem dúvidas no time titular antes de decisão na Copa do Brasil

A preparação para o jogo contra o São Paulo e a própria derrota no Brasileirão, no último domingo (03/08), trouxe incertezas para o Internacional visando ao jogo decisivo pela Copa do Brasil. Isso porque o técnico Roger Machado conta com dúvidas no meio de campo para o embate de volta contra o Fluminense, no Maracanã, na próxima quarta-feira (06). A formação do ataque titular também pode mudar, pois o desempenho não agradou.

O principal receio do comandante é se poderá voltar a contar com Alan Patrick, que foi desfalque no revés para o São Paulo por uma virose. Com isso, o substituto do camisa 10 foi Bruno Tabata. Apesar da dúvida, o mais provável é que o principal jogador da equipe esteja à disposição. Outra ausência no embate, o volante Bruno Henrique sofreu uma pancada na perna esquerda no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. O camisa 8 também deve voltar a ser opção.