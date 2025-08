Ídolo do Corinthians condena atuações de Félix Torres: ‘Ele não é jogador’

Apesar do empate heroico do Corinthians no apagar das luzes no duelo contra o Fortaleza, no último domingo (03), na Neo Química Arena, o saldo não foi totalmente positivo. Isso porque Ronaldo Giovanelli, ídolo do Timão, aproveitou a oportunidade em participar do programa “Jogo Aberto”, na “Band”, para condenar a performance do zagueiro Félix Torres. Inclusive, o equatoriano ganhou nova chance como titular depois do técnico Dorival Júnior decidir preservar algumas de suas principais peças visando à decisão contra o Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil.

“Não tem condições de jogar no Corinthians. Não sei quem está bancando ele, se é filho de alguém, também não sei. Esse Félix Torres todo mundo falou que era da seleção equatoriana. Então ele vai ter que voltar, porque ele não tem condições psicológicas de jogar no Corinthians. Ele anda em campo. Foi uma vergonha o que ele fez. Ele não é nada, ele não é jogador”, argumentou o ex-goleiro.