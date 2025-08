Fluminense renova com zagueiro do sub-20

Breno, de 18 anos, assina novo contrato com o Tricolor das Laranjeiras; saiba até quando vai o novo vínculo do defensor

O Fluminense divulgou na tarde desta segunda-feira (4/8) a renovação do zagueiro Breno, do sub-20. O defensor de 18 anos assinou vínculo no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e ficará até o fim de 2028 no Tricolor.