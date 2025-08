Flamengo tem dúvidas importantes para jogo decisivo pela Copa do Brasil

Depois do empate por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, o Flamengo se prepara para medir forças com o Atlético-MG, na quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Assim, o técnico Filipe Luís tem algumas dúvidas importantes para montar o time que necessita vencer o Galo na Arena MRV, visto que perdeu por 1 a 0 no Maracanã.

A primeira delas é na lateral esquerda. Alex Sandro retornou de lesão na coxa esquerda e foi titular diante do Vozão. No entanto, como comandante costuma fazer um rodízio na equipe por causa de questões físicas, Viña e Ayrton Lucas também disputam a posição para o duelo.