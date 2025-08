Flamengo consegue liberação convocados da Seleção Sub-20

O Flamengo conseguiu a liberação de dois jogadores convocados para os amistosos da Seleção Brasileira Sub-20. Os zagueiros Iago e João Victor foram liberados dos jogos contra o Paraguai, nos dias 8 e 11. Estas partidas, aliás, serão as últimas antes da convocação final para a Copa do Mundo da categoria, no Chile, em setembro.

Iago, de 20 anos, é capitão do sub-20 do Flamengo. Às vezes, o jovem recebe oportunidades do técnico Filipe Luís. Aliás, ele esteve na lista de relacionados do jogo contra o Atlético, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, os Garotos do Ninho têm compromissos importantes pela frente e conta com o defensor.