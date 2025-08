Cuiabá vence o Volta Redonda e encosta no G4 da Série B

O Cuiabá conquistou um resultado muito importante na Série B do Brasileirão. A equipe venceu o Volta Redonda por 2 a 0, na Arena Pantanal. O jogo aconteceu na noite desta segunda-feira (4). Com a vitória, o Cuiabá salta para o quinto lugar na tabela, com 31 pontos, e se aproxima do G4. Já o Volta Redonda, por sua vez, permanece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento (Z4), com 21 pontos.

O grande nome da partida, de fato, foi um jogador estreante. O atacante argentino Alejandro Martínez teve uma estreia de gala com a camisa do Dourado. No primeiro tempo, ele deu um passe genial para Jader sofrer um pênalti. Já na segunda etapa, o próprio argentino marcou um belo gol para selar a vitória.