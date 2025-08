Crespo valoriza momento do elenco do São Paulo: ‘Estão confiantes’

Argentino destacou que time consegue defender a identidade proposta e elogiou a intensidade do Tricolor contra o Inter

O São Paulo segue em um grande momento na temporada. Na noite deste domingo (03), o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1, fora de casa, e chegou à sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, a quinta somada com a Copa do Brasil.

Com menos de um mês no comando do clube, Hernán Crespo vem conseguindo engrenar o seu trabalho. Depois da sua quinta vitória consecutiva, o treinador enalteceu o desempenho dos jogadores, que vivem um momento de confiança, defendendo a identidade proposta pela comissão técnica.