Com resultados da rodada, Vasco entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

Vitória do Santos sobre o Juventude nesta segunda-feira joga a equipe de Fernando Diniz para a 17ª posição na tabela da competição

O Vasco terminou a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma situação muito delicada. A equipe entrou de forma definitiva na zona de rebaixamento (Z4). O fato, aliás, foi selado na noite desta segunda-feira (4), com o fim dos jogos. A vitória do Santos sobre o Juventude, portanto, empurrou o time carioca para baixo. O clube, agora, ocupa a incômoda 17ª posição na tabela de classificação.

A queda para a zona de rebaixamento, de fato, não é uma completa novidade. Esta é a segunda vez que o Vasco termina uma rodada no Z4 neste campeonato. A primeira vez, por exemplo, foi ao final da oitava rodada. Na semana passada, o time também chegou a ocupar a zona de perigo de forma temporária durante a rodada.