Clube árabe busca a contratação de Darwin Núñez, do Liverpool

Segundo imprensa inglesa, Al-Hilal prepara uma proposta por uruguaio, dos Reds, que ainda sonham com Isak, do Newcastle

Após não ter sucesso nas negociações por Osimhen, Isak e Sesko, o Al-Hilal segue na busca por um centroavante para a próxima temporada saudita. Assim, Darwin Núñez, do Liverpool, entrou no radar do clube, que prepara uma proposta oficial para contar com o jogador em seu elenco, segundo o “The Athletic”.

Dessa forma, o uruguaio, que teve seu nome ventilado no Napoli e desperta interesse também do Milan, é o principal atleta no momento para reforçar o setor ofensivo do time do técnico Simone Inzaghi.