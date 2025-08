Clássico no Paraguai termina com cenas de selvageria nas arquibancadas

Dentro das quatro linhas, Olimpia e Cerro Porteño fizeram um clássico eletrizante pela 6ª rodada do Clausura no Paraguai. Depois do Decano abrir 2 a 0, ainda na primeira etapa, os cerristas foram atrás da recuperação e terminaram o confronto com uma épica vitória por 3 a 2.

Porém, infelizmente, o clássico entre os clubes mais populares do futebol local não ficou apenas marcado pelos feitos com bola rolando. Isso porque, após o apito final do embate que ocorreu em Ciudad del Este, cenas de selvageria foram registradas nas arquibancadas do Estádio Antonio Aranda.