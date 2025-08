City tenta segurar Rodri diante de interesse do Real Madrid

O Manchester City está se movimentando para garantir a permanência de Rodri por mais tempo. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês prepara uma proposta de renovação de contrato com salário maior, numa tentativa de afastar o interesse do Real Madrid, que vê o volante como peça ideal para repor as saídas de Kroos e Modric.

Se a oferta for aceita, Rodri se tornará o segundo jogador mais bem pago do elenco, atrás apenas de Erling Haaland. Atualmente, o espanhol recebe cerca de 13,7 milhões de euros (R$ 87,7 milhões) por temporada, valor definido em 2022, na última renovação. Kevin De Bruyne, que ocupava esse posto na folha salarial, deixou o clube recentemente para jogar no Napoli.

Aos 29 anos, Rodri tem vínculo com o City até junho de 2027. Contratado em 2017 junto ao Atlético de Madrid por 70 milhões de euros, ele é peça-chave no time de Guardiola e sua importância ficou ainda mais evidente quando sofreu uma grave lesão no joelho na temporada passada. A queda de rendimento do time, sem ele em campo, deixou claro sua influência no meio-campo.

Agora recuperado, o camisa 16 é mais uma vez um dos pilares da equipe. Dessa maneira, o Manchester City quer manter o jogador longe do radar do Real Madrid.