Ceará faz proposta pelo atacante Paulo Baya, do Fluminense

O atacante Paulo Baya, do Fluminense, tem chamado a atenção do mercado brasileiro e pode deixar o Fluminense nesta janela de transferências. Afinal, o Ceará apresentou uma proposta pelo jogador, que tem apenas 35 minutos e quatro partidas com a camisa tricolor neste Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Déo Luis.

Dessa forma, o atleta pertence ao Primavera-SP e tem vínculo de empréstimo com o clube carioca até o final de 2025, com uma opção de compra. No entanto, perdeu espaço desde a chegada do técnico Renato Gaúcho e está no final da fila para uma oportunidade entre os titulares.