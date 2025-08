CBF divulga análise do VAR sobre possível pênalti em Botafogo x Cruzeiro

Matheus Delgado Candançan volta atrás na penalidade marcada sobre Arthur, do Alvinegro, após analisar vídeo, no Nilton Santos

A CBF divulgou, na noite deste domingo (3), o áudio do VAR sobre o pênalti anulado do Botafogo no revés por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Após assinalar a irregularidade, o árbitro Matheus Candançan voltou atrás depois de consultar o vídeo e analisar o lance.

Assim, segundo o profissional, o atacante Arthur “se projetou” no duelo individual com Lucas Romero na área. O árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior também analisa que há um toque do argentino na canela do atleta alvinegro. Contudo, o atacante está na descendente, e o contato não tem o impacto suficiente para derrubá-lo.