Botafogo cobra R$ 410 milhões do Lyon por venda de jogadores

O Botafogo e o Lyon, clubes da mesma rede de futebol, entraram em rota de colisão. O time carioca, aliás, notificou formalmente o clube francês nesta segunda-feira (4). A diretoria alvinegra cobra um reembolso que ultrapassa os R$ 410 milhões. A cobrança, portanto, se refere a uma série de negociações de jogadores. O Botafogo alega ter sido prejudicado financeiramente para ajudar o Lyon.

Em uma carta enviada no dia 18 de julho, o Botafogo detalhou toda a sua posição. O clube afirma que foi “forçado” a aceitar propostas com grandes descontos. A intenção, segundo o documento, era ajudar o fluxo de caixa do Lyon. As vendas de Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair, por exemplo, teriam ocorrido nessas condições.