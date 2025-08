Arrascaeta explica que fará exames no Flamengo: ‘Acredito que não foi nada grave’

Uruguaio deixou o gramado do Castelão, contra o Ceará, no intervalo, com um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda

Autor do gol do Flamengo no empate com o Ceará por 1 a 1, no Castelão, Arrascaeta sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e saiu no intervalo. No entanto, o uruguaio afirmou, após o fim da partida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acredita não ser nada grave para a sequência da temporada.

Com o tento, o uruguaio alcançou a marca de 10 gols na competição, atrás apenas de Kaio Jorge na artilharia. Nesse sentido, o jogador, que não marcava desde a estreia no Mundial diante do Espérance, dedicou o lance à esposa. Ela está grávida do primeiro filho do casal.

“Feliz, esperando o nascimento do nosso primeiro filho. A comemoração era para a minha esposa e ele. Feliz por esse gol. Sabemos que sempre encontramos um rival muito difícil aqui. Com o apoio da torcida, que sempre faz um grande papel. Por alguns momentos fomos bem na partida, em outros eles exploraram as qualidades deles. Seguimos na briga, ponto importante que conquistamos hoje”, frisou.

Foco na Copa do Brasil

Apesar do empate, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão, com 37 pontos, a mesma do Cruzeiro. Agora, volta suas atenções para o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, diante do Atlético. Por fim, o confronto ocorre na quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, e o Galo tem a vantagem por ter vencido por 1 a 0 no Rio.