Arana é liberado e deve reforçar Atlético contra Flamengo

O Atlético pode ter um reforço de peso para o jogo decisivo contra o Flamengo. O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do técnico Cuca para a partida da próxima quarta-feira (6), na Arena MRV. O jogador, aliás, participou normalmente do treino na manhã desta segunda-feira (4), na Cidade do Galo.

Guilherme Arana sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 20 de julho. Na ocasião, ele saiu de campo aos 13 minutos do segundo tempo, com dores. Assim, iniciou o processo de recuperação e, por isso, não estava à disposição do técnico Cuca.