A Copa do Brasil se insinua para o Botafogo. Já o Brasileirão…

Nove entre dez treinadores de clubes grandes, abordados sobre priorizar uma competição em detrimento de outra, responderiam que o time não escolhe partidas para ganhar. É um dos velhos rituais das entrevistas coletivas do futebol e clichê preparado para demonstrar força. Davide Ancelotti está neste grupo majoritário. Não fugiu à regra e aprendeu o discurso em bom português. No entanto, bastam algumas horas de reflexão para o técnico italiano perceber que a Copa do Brasil se insinua para o Botafogo. Além da taça que falta no museu, é a oportunidade de salvar este 2025 tão irregular e confuso. No íntimo, Ancelottinho vai rever os seus conceitos se o Mais Tradicional confirmar a boa vantagem e avançar às quartas de final da “Maldita”, nesta quarta-feira (6), no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino.

Caminho mais curto

Maiores ameaças para impedir este título inédito do Glorioso, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro se complicaram nos jogos de ida das oitavas. O Verdão recebe o Corinthians em desvantagem de 1 a 0, mesmo score que o Rubro-Negro precisa tirar diante do Atlético de Minas Gerais, porém, em Belo Horizonte. Já a Raposa visita um CRB que, em Maceió, jogará a vida, dependendo das próprias forças para se classificar, depois de um placar zerado no Mineirão. É bem plausível o Fogão ser o postulante mais forte entre os oito sobreviventes e assumir logo o favoritismo.