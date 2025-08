Vasco acumula falhas individuais e segue sem vencer pós-Mundial

Cruz-Maltino completou sete jogos sem vitória com a derrota diante do Mirassol

Na derrota para o Mirassol, o Vasco cometeu dois erros graves que geraram gols. No primeiro gol, Daniel Fuzato franga em chute de fora da área de Negueba. Já no segundo, Maurício Lemos erra na saída de bola e gera contra-ataque, que terminou em gol de Chico da Costa. Já o terceiro gol dos paulistas, não teve erro individual.

O Vasco amargou mais um resultado negativo e completou sete jogos sem vencer. O Cruz-Maltino, mais uma vez, abusou das falhas e perdeu para o Mirassol por 3 a 2 , neste último sábado (2), fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, continuou na beira da zona de rebaixamento e agravou a crise sob o comando de Fernando Diniz.

Portanto, o Vasco chegou a sete falhas individuais que geraram gols. É o líder, de acordo com o levantamento do “Gato Mestre”, do “ge”. João Victor falhou duas vezes, enquanto Paulinho, Hugo Moura, Vegetti, Daniel Fuzato e Mauricio Lemos, uma.

O Vasco ainda não venceu após o Mundial de Clubes. Desde a retomada do calendário, perdeu para Botafogo, Independiente del Valle-EQU e Mirassol, além de empatar com Grêmio, Independiente del Valle-EQU, Internacional e CSA. Assim, foi eliminado na Sul-Americana e corre risco na Copa do Brasil.

Com a derrota, o Vasco continuou em 16º lugar com 14 pontos, mas ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), contra o CSA, em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

