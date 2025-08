Royal admite após empate do Flamengo: ‘Estou longe da melhor forma física’

Uma das caras novas do elenco do Flamengo, Emerson Royal foi sincero e admitou que precisará de tempo para ficar 100%. Neste domingo (3), no empate contra o Ceará por 1 a 1, na Arena Castelão, pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro, o defensor saiu do banco para entrar no lugar de Varela. Ou seja, o técnico Filipe Luís fez a mesma alteração da derrota para o Atlético Mineiro por 1 a 0, na quinta-feira (31), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

“Estou longe de estar na melhor forma física, mas tenho que me adaptar. E só se adapta jogando. Óbvio que não estou ainda no 100%, mas o Filipe (Luís) dá total liberdade dentro de campo. Temos uma mobilidade boa, principalmente entre os laterais e atacantes. Nosso elenco é muito forte, não tem titular. Quem entrar vai dar conta do recado”, colocou o jogador com passagem pela Seleção Brasileira.