Renato defende time e cita desgaste: ‘O Fluminense anda bem demais’

Após vitória sobre o Grêmio, técnico defende Everaldo por pênalti perdido, deixa Thiago Silva como dúvida e exalta a luta do elenco

O técnico Renato Gaúcho fez um longo desabafo após a vitória do Fluminense. O time venceu o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, neste sábado (2). O treinador, contudo, citou o enorme desgaste do elenco como um grande problema. Ele defendeu o atacante Everaldo, que marcou o gol mas perdeu um pênalti. Além disso, o comandante deixou em aberto a situação de Thiago Silva para a decisão de quarta-feira (6).

O autor do gol da vitória, Everaldo, também desperdiçou uma cobrança de pênalti. Renato Gaúcho, no entanto, saiu em defesa de seu jogador. O técnico elogiou a confiança do atleta para assumir a responsabilidade da cobrança.