Mercado critica arbitragem após derrota e pede união no Inter: ‘Temos que nos fechar’

Zagueiro ficou irritado após a derrota do Colorado para o São Paulo e pediu união do grupo após novo revés / Crédito: Jogada 10

Após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, neste domingo (03/8), no Beira-Rio, o zagueiro Gabriel Mercado não escondeu a insatisfação com a arbitragem e cobrou foco e união do elenco do Internacional, que vive momento delicado no Campeonato Brasileiro.

Em entrevista após a partida, o argentino fez duras críticas ao árbitro Alex Gomes Stefano. Além disso, pediu que o grupo vire a chave para o decisivo confronto contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. "Devemos estar mais fechados do que nunca. Temos que nos fechar, fazer autocrítica para tentar melhorar e nos prepararmos para quarta, uma final. Precisamos virar essa chave", declarou Mercado, visivelmente incomodado com o resultado. Aliás, o defensor contestou lances específicos do jogo, como o gol anulado de Borré e a falta marcada sobre Enzo Díaz, que originou reclamações intensas por parte do elenco colorado. Afinal, para ele, o árbitro falhou ao aplicar seus próprios critérios. "Estive perguntando para o juiz… ele falou nos primeiros minutos de jogo sobre critério. Não entendi que falta ele deu no gol do Borré. Revi o lance, não vi falta em nenhum momento, nem do Borré, nem minha. Depois na falta do Carbonero, que, na minha visão, foi muito clara, ele esperou o VAR chamar. Isso que perguntei a ele. Se ele falou que adotaria o mesmo critério para os dois times, ele não está sendo justo. Nessa parte, ele não foi justo", criticou o zagueiro.