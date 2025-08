Mano faz crítica após derrota do Grêmio: ‘Jogador de meio milhão tem que jogar marcado’

O técnico Mano Menezes não poupou críticas ao time do Grêmio. A dura análise do treinador veio após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense. O jogo ocorreu na noite deste sábado (2), no Maracanã. O comandante, inclusive, classificou os erros capitais da equipe como “ridículos”. Ele, por fim, cobrou mais coragem de seus atletas, com frases bastante fortes.

O comandante gremista, de fato, ficou muito irritado com as falhas da equipe. Ele foi taxativo ao classificar o gol que decidiu a partida no Rio de Janeiro.