Filipe Luís define empate diante do Ceará: ‘Sentimento de decepção’

Técnico explica queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo da partida deste domingo (3), no Castelão

Líder do Campeonato Brasileiro e com um jogo a menos em relação ao segundo colocado, o Flamengo deixa o Castelão com um gosto amargo na boca. Técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís não vê, então, o ponto conquistado, fora de casa, após empate com o Ceará por 1 a 1, com muito entusiasmo. O encontro deste domingo foi válido pela rodada 18 desta edição da liga nacional.

“Gosto de falar ainda com o coração quente. O sentimento é de decepção. Depois de um grande primeiro tempo, finalizando várias vezes, tivemos uma queda muito grande na etapa final. Sofremos o empate por descuido nosso. Agora, portanto, não há outro caminho a não ser trabalhar e evoluir”, iniciou o técnico do Mais Querido.