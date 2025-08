Em dia de Botafogo x Cabuloso, J10 encontra o cruzeirense mais alvinegro do país

Felipe Machado, o Ferrugem, divide com orgulho as duas paixões: ʽTem gente que ama duas pessoas. Por que não posso amar dois clubes?ʼ

Mineiro radicado no Rio de Janeiro há um ano e meio, Felipe Machado, o Ferrugem, conhece o Estádio Nilton Santos de cabo a rabo e já viu o Botafogo lhe proporcionar grandes noites. Neste domingo (3), porém, será um pouquinho diferente. Às 16h, a bola rola pela 18ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, e o empresário de 35 anos estará na tribuna visitante do Colosso do Subúrbio. Tudo porque joga o Cruzeiro, clube que divide o espaço com o lado preto e branco do coração.

No dia desta briga de cachorro grande, a reportagem do Jogada10 conversou com o cruzeirense mais alvinegro do país. Ele conseguirá conviver com os dois times brigando pelos três pontos?