Cruzeiro faz primeiro tempo de gala, bate Botafogo no Rio e seca Flamengo por liderança

O Cruzeiro mostrou força no Nilton Santos e, com um primeiro tempo de gala, venceu por 2 a 0 o Botafogo na tarde deste domingo (3), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Christian e Matheus Pereira anotaram os gols no Rio de Janeiro. Além de voltar a triunfar após três jogos, incluindo um pela Copa do Brasil, a Raposa impõe ao Glorioso sua primeira derrota em casa nesta edição. Coincidentemente, o último revés dos cariocas em seus domínios pelo Brasileirão havia sido contra o próprio time mineiro no ano passado.

Com o resultado, o Cruzeiro pula para 37 pontos e passa a secar o Flamengo (36) para ficar na liderança. Para isso, o time carioca não pode superar o Ceará neste domingo, no Castelão. Já o Botafogo estaciona nos 26 somados e aparece em sétimo na tabela.