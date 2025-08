Corinthians x Fortaleza, AO VIVO, Com a Voz do Esporte, às 14h30

Os times buscam recuperação no Brasileirão. Timão tentando chegar na metada de cima da tabela, cearenses sair do Z4

O Corinthians recebe o Fortaleza neste domingo (3/8), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão tem 21 pontos e chega empolgado após vencer o arquirrival Palmeiras na Copa do Brasil, mas precisa voltar a vencer no torneio de pontos corridos. Afinal, já são três jogos sem triunfo na competição. Já o Leão do Pici, com 14 pontos e luta desesperadamente contra o rebaixamento. Assim, vencer fora de casa é essencial para sair desta zona desconfortável.