Com festa de superstar, David Luiz desembarca no Chipre para defender o Pafos

Zagueiro reforça o campeão cipriota. Recebido como astro, aos 38 anos chega como uma das maiores contratações da história do futebol do país

O zagueiro David Luiz desembarcou no Chipre neste domingo, 3/8, para defender o Pafos FC. E com direito a recepção de superstar. Afinal, cerca de 400 torcedores recepcionaram o jogador, que chegou com um boné da equipe e logo ganhou um cachecol dos fãs que se aglomeravam para fotos com o novo ídolo. A imprensa local também compareceu em grande número.

“Esta é uma das maiores contratações, senão a maior da história do futebol cipriota”, publicou o Pafos Net, o maior portal do país. Estamou a chegada de Davis Luiz em sua home, lembrando a importância histórica do zagueiro, que estava no Fortaleza. Mas fez o distrato com o time cearense após 16 jogos e nenhum gol.