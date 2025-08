Ceará e o líder Flamengo ficam no empate em tarde de casa cheia no Castelão

Arrascaeta põe os cariocas na frente, mas Pedro Raul deixa tudo igual em jogo com mais de 57 mil na casa do time cearense

Flamengo e Ceará empataram em 1 a 1 neste domingo, 3/8, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo no Castelão, casa dos cearenses, contou com o maior público do ano em partidas no Nordeste: 57.887 torcedores. O Flamengo foi bem superior no primeiro tempo, quando saiu na frente com gol de Arrascaeta. Mas, na etapa final, o Ceará voltou melhor e chegou ao empate após uma falha defensiva do Rubro-Negro. Pedro Raul, de cabeça, deixou tudo igual.

O empate manteve o Flamengo na liderança, com os mesmos 37 pontos do Cruzeiro. Mas à frente nos critérios de desempate. Vale lembrar que o Mengo ainda tem um jogo a menos do que a Raposa. Entretanto, o Ceará, com 22 pontos, segue no meio da tabela.