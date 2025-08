Carrillo lamenta reação tardia contra o Fortaleza: ‘Controlamos os 90 minutos’

Peruano marcou o gol de empate do Corinthians nos minutos finais do duelo contra o Leão do Pici, pelo Campeonato Brasileiro

O Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Fortaleza neste domingo (03/8), na Neo Química Arena, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão poupou seus titulares e viu o Leão do Pici abrir o placar em Itaquera. No segundo tempo, entretanto, Dorival Júnior lançou seus principais jogadores em campo e conseguiu arrancar o empate no fim com Carrillo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a partida, o peruano falou do poder de reação do Corinthians e ressaltou que a equipe foi melhor durante os 90 minutos. Contudo, o gol saiu muito tarde.

“Fizemos um bom jogo, controlamos os 90 minutos. Conseguimos o gol numa jogada bem trabalhada, mas o importante é que tivemos a reação, tentamos virar, mas só conseguimos marcar muito tarde”, disse Carrillo.

Com o resultado, o Corinthians se manteve na 10° colocação, com 22 pontos, mas podendo ser ultrapassado por outras equipes no decorrer da rodada. Agora, a equipe volta todas as suas atenções para o duelo decisivo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (06/8), no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, o Corinthians tem a vantagem do empate no Allianz Parque. Caso o Palmeiras devolva o placar mínimo, a vaga estará sendo decidida nos pênaltis.