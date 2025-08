Carrascal revela papo com ex-Palmeiras antes de acerto com Flamengo: ‘Falou super bem do clube’

“Conversei com o Richard (Ríos, ex-Palmeiras), que é muito meu companheiro na seleção colombiana. Mandei uma mensagem para o Nico (De La Cruz), e, na verdade, estou muito feliz por que eles falaram super bem do clube, da cidade, de tudo, da torcida”, iniciou ele, em entrevista à FlaTV.

O meia colombiano Jorge Carrascal, anunciado pelo Flamengo no último sábado , revelou que teve uma conversa com Richard Ríos, ex-Palmeiras e atualmente no Benfica, antes de dizer ‘sim’ ao clube carioca.

O novo reforço rubro-negro, que assinou contrato por quatro anos, aproveitou para comentar sobre sua condição física.

“Na verdade, estou bem, estive treinando. Não no mesmo ritmo do time, mas me preparei muito bem. Muito motivado, com muita energia, muita vontade, com muita expectativa de entrar em campo. Já nesses dias vou treinar, me observar, ver como estou fisicamente. Na verdade, quero estar o mais pronto possível, já estou com vontade de dar uma força para os meus companheiros em campo”, disse.

Por fim, o ex-Dínamo de Moscou, da Rússia, destacou em quais posições em campo pode contribuir com a equipe comandada por Filipe Luís.

“Nessa última fase que estive no time anterior, joguei em várias posições, atuei como ponta, no meio-campo, como atacante, ponta-direita. Assim, posição fixa eu não tenho, mas trato de ajudar no que posso e também naquilo que o time e o treinador me pedem”, concluiu.