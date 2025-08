Arthur Elias dá honra a Marta em seu primeiro título na Seleção feminina: ‘Iluminada’

“A história do jogo tornou essa conquista para mim mais especial ainda. Ver as jogadoras com emoção no final do jogo, e o que aconteceu com a Marta hoje, que representa tudo do nosso futebol brasileiro. Eu sou privilegiado de viver isso e encorajar as jogadoras para que a gente consiga chegar bem preparado em 2027. Estou muito emocionado e bem confiante”, iniciou.

O enredo da decisão teve o Brasil três vezes em desvantagem do placar, com Marta responsável por salvar a equipe da derrota com um golaço aos 50 minutos do segundo tempo. Coube à própria craque colocar as brasileiras na frente no primeiro tempo da prorrogação, apesar de as colombianas chegarem ao empate que forçou a disputa nos pênaltis.