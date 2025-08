Arboleda enaltece mudança de cabeça do São Paulo após chegada de Crespo

Zagueiro artilheiro acredita que equipe soube encaixar com estilo de jogo proposto pelo treinador em sequência positiva do Tricolor na temporada

O São Paulo vive o seu melhor momento na temporada. Na noite deste domingo (03), o Tricolor venceu o Internacional, fora de casa, por 2 a 1 e chegou à sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, a quinta somando todas as competições.

Quem também está com tudo é o zagueiro Arboleda. O equatoriano, que já havia marcado na semana passada, contra o Fluminense, balançou as redes novamente no Beira-Rio. O defensor destacou como o time conseguiu encaixar bem com o estilo de jogo proposto pelo treinador Hernán Crespo, que estreou há menos de um mês.