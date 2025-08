Após vitória, Cuca celebra marca e diz que ‘vento mudou’ para o Atlético

Técnico atinge 100ª vitória em casa pelo Galo, mas cobra melhora na efetividade do ataque após o susto contra o Bragantino no Brasileirão

O técnico Cuca celebrou a vitória do Atlético-MG de uma forma bastante especial. O triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino, neste domingo (3), foi o 100º do treinador em casa no comando do Galo. Ele, inclusive, disse que o resultado mostra que o “vento mudou” para o time. Contudo, o comandante também fez um alerta importante sobre a falta de efetividade da equipe no ataque.

A vitória, de fato, encerrou um jejum de três derrotas seguidas no Brasileirão. Para Cuca, o resultado mostra uma nova e positiva fase para a equipe.