Após derrota do Botafogo, Ancelotti revela conversa com John

Arqueiro, que está em negociações para defender o West Ham (ING), falhou em um dos gols do revés para o Cruzeiro, o primeiro do italiano

O técnico Davide Ancelotti conheceu sua primeira derrota no comando do Botafogo. Foi neste domingo (3/8), para o novo líder do Brasileirão, Cruzeiro, por 2 a 0. Após o jogo, o italiano concedeu entrevista coletiva a jornalistas presentes no Nilton Santos, explicando a situação atual do goleiro John. Além disso, o comandante revelou ansiedade pelo encerramento da janela para não perder mais jogadores.