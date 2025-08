‘Não podemos deixar o Brasileirão de lado’, avisa Natanael, herói do Atlético

Autor do gol da vitória sobre o Bragantino, lateral pede casa cheia na decisão contra o Flamengo, mas reforça o foco do time na liga nacional

Natanael foi o herói da vitória do Atlético-MG neste domingo (3). O lateral-direito marcou o gol do triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino, pelo Brasileirão. Após o jogo, ele convocou a torcida para a decisão na Copa do Brasil. Contudo, o jogador fez um alerta muito importante sobre o foco da equipe. Segundo ele, o time não pode, de forma alguma, esquecer o Campeonato Brasileiro.

O gol do lateral, de fato, foi muito comemorado por todo o time. A equipe mineira vinha de três derrotas seguidas na competição nacional. Sobre o momento, Natanael destacou a importância de voltar a vencer.